Au sein de la coalition de l’opposition, deux courants s’affrontent désormais, indique vendredi Togo Matin. Il y a ceux qui veulent participer aux législatives et ceux qui préfèrent boycotter le scrutin et reprendre une action dans les rues pour exiger la refonte de la Commission électorale et l’adoption de réformes politiques.

Une situation qui complique encore davantage la résolution de la crise.