Gilbert Bawara, who else ?

Qui mieux que Gilbert Bawara symbolise sur l'échiquier politique togolais, la séquence que le pays a traversé ces 12 derniers mois, écrit mercredi Focus Infos.

Pour le bimensuel, pendant toute la crise il aura été omni présent.

‘Au plus fort de la contestation, où le pouvoir était inaudible voire aphone, il a incontestablement incarné la voix de la majorité, au moment où bon nombre de ses pairs et amis, parfois plus autorisés comme devrait leur suggérer leur poste, fonction ou position, se planquaient et évitaient les micros’.