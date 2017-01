Pour Togo Matin paru lundi, l’issue de fait guère de doute. Le Maroc pourra réintégrer l’Union africaine après 33 ans d’absence.

‘(…) voir un Maroc de retour en tant que 55e membre de l’Union, sur un pied d’égalité en droits et en devoirs avec la RASD, cela pourrait remuer d’outre-tombe Hassan II. Mais, c’est le 21ème siècle et le facteur actif temps , nous situera tous plus tard’, écrit le journal.