Il faudra à Macron de la lucidité et du pragmatisme

‘La jeunesse associée souvent à l’énergie et au dynamisme, ne sera pas une qualité suffisante pour relever les nombreux défis qui attendent le nouveau président français. Il lui faudra en plus, de l’esprit d’initiative et d’ouverture, de la lucidité et du pragmatisme pour réformer un pays en proie à d’importantes difficultés économiques ainsi qu’a une fracture sociale révélée lors de cette élection’, écrit mercredi le directeur de la publication de Focus Infos.

Jean-Paul Agboh a couvert depuis Paris toute l’élection jusqu’à la victoire d’Emmanuel Macron.