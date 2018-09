Impacts sur la santé et l'environnement

Après les déchets électroniques hier, Togo Matin s’intéresse aujourd’hui au traitement des déchets médicaux.

Ils sont issus des activités de diagnostic, de suivi et de traitement préventif, curatif ou palliatif, dans les domaines de la médecine humaine et vétérinaire.

Parmi ces déchets, on distingue ceux qui présentent un risque infectieux et ceux qui présentent d'autres risques : matériels et matériaux piquants ou coupants destinés à l'abandon,

produits sanguins à usage thérapeutique incomplètement utilisés ou arrivés à péremption, déchets anatomiques humains, correspondant à des fragments humains non aisément identifiables.

85% environ des déchets liés aux soins de santé sont comparables aux ordures ménagères et ne sont pas dangereux. Les 15% restants sont considérés comme dangereux et peuvent être infectieux, chimiques ou radioactifs.