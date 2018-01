A Addis Abeba, les chefs d’Etat de l’Union africaine doivent valider le projet de réformes porté par le président Paul Kagame.

Le leader rwandais a de grandes ambitions pour l’organisation continentale, souligne Nouvelle Opinion paru lundi. Il veut parvenir à l’indépendance financière et rentre l’UA plus efficace et plus crédible sur le plan international.