Le gouvernement devrait très vite envoyer à l’Assemblée un projet de loi sur les réformes politiques plus élaboré et plus inclusif que celui examiné en septembre 2017, écrit mardi Togo Matin.

Histoire de recueillir l’assentiment de l’ensemble des protagonistes.

Pour le quotidien, ‘l’action doit primer au sein de l’exécutif.