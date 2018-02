Les FAT (Forces armées togolaises) ont présenté mercredi leur rapport annuel au chef de l’Etat, indique Togo Matin.

Le quotidien indique que l’armée s’est engagée à la paix, à la cohésion sociale et à lutter contre toute tentative ‘pouvant remettre en cause tous les efforts de réconciliation et de développement du pays’.