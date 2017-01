Quatre ans après sa création, c’est l’heure d’un premier bilan à l’INAM (Institut national d'assurance maladie).

L’Eveil de la Nation en vente vendredi indique que plus de 350.000 personnes bénéficient de ses services. L’institut dispose d’un réseau de 1000 centres de santé conventionnés, de 250 pharmacies partenaires et de 6000 prescripteurs (médecins et infirmières).