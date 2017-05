La réconciliation est possible au Togo. La preuve est donnée par les bonnes relations qu’entretiennent le chef de l’Etat et l’opposant historique Gilchrist Olympio. Si le président de l’UFC a des représentants au sein du gouvernement, le parti n'en conserve pas moins sa liberté de parole et d’action. Et c’est bien ainsi.

Togo Réveil revient vendredi sur le long processus qui a conduit au rapprochement entre les deux hommes, symbole d’un Togo apaisé.