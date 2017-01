L'important est de ne pas se faire plumer

Déplumeur de volailles, c’est un métier.

Le client qui se rend au marché et qui achète une poule n’a pas le temps pour tuer, déplumer et mettre au propre l’animal. Alors il y a des jeunes gens qui s’en occupent contre rémunération de 200 Fcfa.

Un déplumeur se confie lundi à Togo Matin : ‘J’exerce ce métier depuis 15 ans. Je me sens très à l’aise. J’ai effectué une formation et je ne me plains pas’.

Le secteur entend se professionnaliser avec l’achat de machines comme il en existe en Côte d’Ivoire.