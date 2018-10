Le hors réseau solaire est la solution la plus économique

100.000 systèmes solaires domestiques hors réseau seront bientôt installés au Togo pour un investissement de 20 à 25 millions d'euros, indique mardi Le Médium.

L’extension du réseau off grid sera possible grâce à une aide de l’Union européenne. Quant au financement, il est apporté par la Banque africaine de développement via le programme Distributed Energy Service Companies (DESCO).