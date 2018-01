La Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao) est en phase de modernisation.

Aux commandes, le président Faure Gnassingbé.

Parmi les chantiers, la rationalisation des structures de fonctionnement. L’Eveil de la Nation par mardi indique que le nombre de commissaires va passer de 15 à 9. Moins budgétivore et plus efficace pour faire tourner l’organisation ouest-africaine jugée comme étant l’une des plus performantes au niveau continental.