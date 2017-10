La France et la Cédéao poussent au dialogue

La Cédéao et la France sont favorables aux réformes constitutionnelles au Togo, indique L’Union paru vendredi. Des réformes qui portent principalement sur la limitation du mandat présidentiel et sur l’introduction du mode de scrutin uninominal majoritaire à 2 tours. Des propositions introduites par le gouvernement et adoptées récemment par les députés de la majorité.

Mais l’opposition refusent ces évolutions exigeant un retour à la constitution de 1992.

Face au blocage, l’organisation ouest-africaine et la France demandent l’ouverture d’un dialogue dans les plus brefs délais.