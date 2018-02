La Sotral qui assure les transports urbains à Lomé a conquis les habitants. Mais elle est aujourd’hui victime de son succès. Selon Le Messager paru mercredi, elle n’arrive plus à faire face à la croissance du nombre de passagers car le parc de bus est vieillissant et pas assez important pour couvrir la capitale et sa banlieue.

La Sotral exploite 88 bus sur 17 lignes.