Les fidèles du Ministère International Sauvons l'Humanité pour Jésus Christ (MISHJC) ont une nouvelle fois répondu présent au culte hebdomadaire du prophète Isaac Dasilveira.

Des Togolais venus pour recevoir la grâce, la bénédiction divine et la délivrance, indique lundi Nouvelle Opinion.

Le prophète ne rechigne pas à l’occasion pour demander un peu d’argent aux fidèles. Plus le ‘Ministère’ dispose de moyens et plus les miracles seront nombreux.