La décentralisation est en marche

La session parlementaire ordinaire s’est ouverte hier. Les journaux, à l’instar du Patriote, indiquent que les députés devraient examiner un certain nombre de textes relatifs à la décentralisation.

Le président de l’Assemblée s’est félicité de la mise en œuvre du processus d’indemnisation des victimes des violences politiques. Info à lire dans le Libéral et Le Messager.

‘Cette étape des réparations va contribuer à réconcilier les cœurs, à consolider la paix et poursuivre la marche irréversible de notre pays vers le progrès et le bien-être des citoyens’, a déclaré M. Dramani dont les propos sont repris dans les colonnes de Forum de la Semaine.

Liberté accuse Dama Dramani et l’Assemblée nationale de vouloir ‘enterrer avec le pouvoir l’accord politique global’.

Makhtar Diop, le vice-président de la Banque mondiale pour l’Afrique, effectue une visite de 48h au Togo, annonce Forum de la Semaine.

Le ‘Printemps de la coopération’, Forum économique entre le Togo et l’Allemagne, s’achève aujourd’hui. Cette rencontre a été un succès, juge La Dépêche.

Un nouveau ministre de l’Industrie et du Commerce, un nouveau titulaire à la Caisse nationale de sécurité sociale, Le Libéral donne des détails sur ces récentes nominations.

Non aux violences dans les stades. Le Patriote et La Dépêche rappellent que le football est un sport après l’avertissement lancé aux clubs et aux supporteurs par la FTF.