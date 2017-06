La mission capitale de l’UNREC

Igé Olatokunbo, la directrice du Centre régional des Nations unies pour la paix et le désarmement en Afrique (UNREC), dont le siège est à Lomé, est arrivé au terme de sa mission.

L’UNREC, rappelle mardi Nouvelle Opinion intervient en appuyant les pays dans les processus et initiatives de paix en Afrique, dans la limitation des armes et aide au désarmement.

Il assure également le contrôle de la prolifération des armes légères et de petit calibre et appuie les réformes du secteur de sécurité et de défense et la professionnalisation des forces armées et de sécurité.