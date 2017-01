'Laissons du temps au temps'

Le comité chargé de réfléchir à des réformes politiques est en place depuis quelques jours. Sa composition ne suscite pas l’adhésion du quotidien Liberté qui parle d’un ‘fac club’ du chef de l’Etat.

‘Elle n’est composée que d’admirateurs de Faure Gnassingbé visiblement embarqués pour lui tailler des réformes sur mesures’, écrit le journal.

Le Canard Indépendant s’étonne lui aussi du choix porté sur certaines personnalités, mais il espère que cette commission fera du bon travail.

Dans Forum de la Semaine, le député Jean Kissi (CAR, opposition) dénonce la ‘composition unilatérale de la commission’. Fulbert Attisso, président du parti Togo Autrement, est du même avis.

Le mot de la fin revient au Canard Indépendant qui conseille aux opposants de donner du temps au temps afin de voir ce qui sortira vraiment des réformes.

La Haute Autorité en charge de la lutte contre la corruption est opérationnelle, signale L’Eveil de la Nation. Ses membres viennent d’être nommés.

Absence de déontologie, manque de professionnalisme, la presse togolaise a encore des progrès à faire. Le président de la HAAC a rappelé ces vérités en début de semaine. Faut-il s’attendre à des sanctions, se demande Le Canard Indépendant.

Le même journal revient sur le bilan des accidents de la route en 2016 : plus de 500 morts.

Le Togo est sur le point de signer un nouveau programme avec le FMI. Une mission est sur place depuis hier. L’accord devrait permettre de maîtriser l’endettement et d’assurer la croissance. L’info est à lire dans L’Union.

Forum de la Semaine et L’Eveil de la Nation estiment entre 2 et 5 milliards de Fcfa le budget nécessaire aux Eperviers pour leur participation à la prochaine CAN. Le public est invité à faire preuve de générosité. A la clé, le succès de leur équipe.