Le Togo a besoin d'évoluer

Afin de réfléchir aux futures réformes dont le Togo a besoin, le chef de l’Etat a créé une commission composée d’hommes politiques et d’experts.

Pour Liberté cette commission mise en place est plus un problème qu’une solution.

Celui qui ne veut pas en entendre parler, c’est Jean-Pierre Fabre, le leader du CAR. Il l’a dit dans une lettre ouverte adressée au président Faure Gnassingbé. La Dépêche indique que l’opposant a sollicité un rendez-vous.

Que cherche exactement Fabre, se demande Le Messager. Que propose-t-il ?

Politique toujours avec le retour d’Agboyibo à la direction du CAR. C’est une renaissance pour cette formation de l’opposition, estime Le Magnan Libéré.

On croyait l’homme rangé de la politique, écrit Le Libéral, mais en réalité il n’a jamais perdu de vue son parti.

Enfin, Triangle dénonce le ‘coup de force’ du bélier noir, surnom donné à cet opposant.

Faure Gnassingbé a reçu mardi les vœux du corps diplomatique. Un exercice protocolaire qui a permis au chef de l’Etat d’évoquer la situation politique dans son pays et les questions africaines et internationales. Le compte rendu est à lire dans Le Libéral, Forum de la Semaine et Le Messager.

Match crucial vendredi pour le Togo qui affronte le Gabon. La première rencontre contre la Côte d’Ivoire a été excellente, pourvu que ça dure, souhaite Le Messager.

Les Eperviers ont déjoué toutes les pronostics face à la Côté d’Ivoire, reste à garder le cap face au Maroc, peut-on lire dans La Dépêche.

Quant au Magnan Libéré, il croit dur comme le fer à la qualification du Togo pour le second tour de la CAN.