Le Togo n'est pas sous tutelle

Gilbert Bawara l’affirme : ‘La Coalition et ses leaders n'ont cessé de disqualifier et de rejeter toutes les initiatives du gouvernement togolais, préférant placer le dialogue et les pourparlers sous tutelle exclusive des facilitations extérieures’. Les propos du ministre de la Fonction publique et principal négociateur avec l’opposition, sont rapportés par Togo Matin.

M. Bawara confirme que les réformes constitutionnelles seront effectuées et elles le seront avant les élections législatives du 20 décembre prochain.