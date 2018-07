Uber version taxis-motos, c’est l’ambition d’une nouvelle application baptisée ‘GoZem’.

Togo Matin qui donne l’info vendredi explique qu’il est maintenant possible de commander un zemidjan (le nom des taxis-motos au Togo) grâce à la géolocalisation. La course s’effectue en toute sécurité puisque le client dispose du numéro de portable du conducteur et de celui de la plaque d’immatriculation.

Un système similaire existe dans d'autres pays. C'est le cas de Go Jek en Indonésie.