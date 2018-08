Le citron pour lutter contre l’hypertension

Vous souffrez d’hypertension artérielle. Pas de panique. Outre les traitements médicaux comme le Losartan, il existe des moyens naturels de rééquilibrer les choses.

L’Eveil de la Nation paru mardi donne quelques conseils utiles. Il est recommandé de manger de l’ail, des artichauts, de boire des jus de citron.

Le citron permet de purifier l’organisme et il est riche en vitamine C. Dans le cas d’hypertension, il aide à éliminer la rigidité des vaisseaux sanguins en les rendant plus souples, explique le journal.