Ceux qui affirment que le gouvernement ne fait rien pour aider la population à tirer profit du développement se trompent.

Waraa en vente ce jour indique qu’en moins d’une semaine le chef de l’Etat en personne à donné le coup d’envoi d’un second institut de formation agricole et de l’application qui permet aux habitants des zones les plus reculées d’ouvrir un compte bancaire virtuel depuis leur téléphone.