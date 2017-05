Au Togo comme ailleurs, le mariage est une moment décisif, une étape essentielle dans la vie des couples. Mais ici, les codes et obligations varient par rapport à ce que l’on connaît en Europe. Togo Matin paru lundi consacre un dossier étoffé aux us et coutumes.

La dot, cette façon spécifique d’unir les époux est le plus souvent désignée sous le vocable de mariage traditionnel ou de mariage coutumier, souligne le journal.