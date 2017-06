Togo Réveil propose à ses lecteurs plusieurs astuces pour faire de petites économies en faisant le plein.

C’est toujours mieux de prendre de l’essence très tôt le matin quand la température des cuves est plus froide ; la densité est alors plus forte. Autre conseil, ne jamais laisser le réservoir presque vide car l’air qui y circule provoque une plus forte consommation.

Reste à savoir si ces recettes sont vraiment efficaces.