Moins de monde aux Evala cette année, assure mercredi Waraa. Et pour cause. Les jeunes ont théoriquement achevé leur année scolaire au moment des luttes traditionnelles. Mais exceptionnellement, les cours s’achèveront plus tard.

Le calendrier a été réaménagé en raison des grèves qui ont perturbé le programme.

Or une partie des lutteurs sont des écoliers.