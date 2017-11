Les diplômes, ça sert à quelque chose !

Double formation française et américaine

Des infrastructures qui font progresser la productivité de l'économie, des politiques qui favorisent la croissance et réduisent la pauvreté. Faure Gnassingbé, diplômé d'économie de l'Université Paris Dauphine et GW (George Washington), parle un langage de développement durable et inclusif, estime Le Magnan Libéré.

N’en déplaise à ses détracteurs, l’expérience du président togolais a été très utile pour relancer l’économie, même si le chemin vers l’émergence sera encore très long.