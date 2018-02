Avec l’inauguration d’une usine pharmaceutique spécialisée dans la fabrication de solutés, le Togo se met à l’abri des contrefaçons, explique mercredi Le Libéral.

Pas vraiment. Il n’y a pas de copies de solutés. Il y a en revanche de nombreux faux médicaments ; près de 50% du marché togolais estime l’Ordre des pharmaciens.

Les trafiquants ciblent un marché de masse et non celui des hôpitaux et cliniques plus restreint.