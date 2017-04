Liberté de la presse : le Togo fait mieux que le Brésil

Le Togo gagne deux points dans le classement annuel sur la liberté de la presse réalisé par Reporters sans frontières. Il occupe désormais la 86e place.

‘Le paysage médiatique togolais est très divers, notamment grâce au développement des médias indépendants et privés. La proportion importante de journaux et radios dans ce petit pays est cependant contrebalancée par la prédominance des médias d’État et le contrôle de l’information par le gouvernement, notamment sur le Net, souligne le rapport. Un argument contestable dans la mesure ou la majorité des sites n’est pas favorable au pouvoir. On notera également que la presse privée également très critique.

180 pays ont été auscultés par RSF. Le Togo obtient un meilleur score que l’Egypte (161e), le Cameroun (130e), le Gabon (108) et le Brésil (103e).

Accéder au rapport