Live from Lomé !

C’est officiel. Voice of America (VOA) émettra au Togo sur la fréquence 102.3 FM.

Une convention de diffusion a été signée mardi entre David Gilmour, l’ambassadeur des Etats-Unis et représentant du Broadcasting Board of Governors, et le président de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication (HAAC), Willybrond Télou Pitalounani.

‘La démocratie dépend d'une population informée. Le rôle des médias est de fournir une information crédible’, a déclaré le diplomate.

C’est Radio Lomé qui assure la diffusion de VOA au Togo.

Voice of America est le service de diffusion internationale radio et télévision du gouvernement américain.

La radio dispose de programmes spécifiques destinés à l’Afrique en langue française. Ils sont disponibles sur internet.