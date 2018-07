Mariage heureux ...

Mariages coutumier, civil ou religieux. Lequel choisir. Togo Matin met en avant les avantages et les inconvénients dans un dossier consacré jeudi à l’union. Pour le meilleur et pour le pire.

Et pour un mariage réussi, mieux vaut doter la future épouse d’une dot conséquente. La meilleure façon de sceller l’alliance entre les deux familles différentes.

La dot est une vieille tradition africaine et qui est toujours pratiquée comme c’était le cas il y a des siècles. Plus qu’un préalable, elle est d’une importance capitale et incontestée.