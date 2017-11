Message prophétique

‘Dieu a décidé que le Togo sera dans les années à venir un pays de référence en matière des finances et de développement dans la sous-région et dans le monde. Dans les mêmes révélations, Dieu a envoyé ces anges pour obliger les hommes politiques de l'opposition et du pouvoir à faire Sa volonté sans le savoir. Toujours dans la révélation il n'y aura jamais de guerre civile au Togo’.

Togo Réveil publie vendredi le ‘message’ du ‘prophète’ Amen Codjie, un Togolais installé aux Etats-Unis.