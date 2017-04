Si L’Eveil de la Nation se félicite du remaniement intervenu récemment (création d’un poste de ministre de l’Industrie et du Commerce) et du changement de titulaire à la CNSS, l’hebdo aurait souhaité que le chef de l’Etat aille plus loin.

‘Il aurait du profiter de l’occasion pour se débarrasser de certains de ses ministres devenus inefficaces sous le poids de leurs longévité en poste’, peut-on lire.