Après avoir consacré la majeure partie de sa vie à la politique, le leader de l’Union des forces de changement et fils du premier président de la République du Togo, Gilchrist Olympio a annoncé son retrait de la vie politique, indique Dounia paru mercredi.

‘L’avenir de l’UFC, de la contestation politique et du Togo, devront demain être imaginés et poursuivis par des jeunes hommes et femmes de moins de 80 ans’, a déclaré avec un certain humour M. Olympio.