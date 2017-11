Oui au dialogue !

Dans Le Libéral paru mercredi, Gerry Taama, le leader du Nouvel Engagement Togolais (opposition) se déclare favorable au dialogue proposé par le gouvernement.

‘Nous sommes l'un des tous premiers partis à avoir demandé directement au chef de l'Etat, l'ouverture d'un dialogue. C'est donc une première étape qui vient d'être franchie. Et nous nous en réjouissons, mais le plus dur est devant. Les attentes sont grandes et les promesses importantes’, explique-t-il dans les colonnes du journal.