Parvenir au meilleur pour le Togo

Une commission indépendante a été créée afin de réfléchir aux réformes institutionnelles et constitutionnelles les plus adaptées pour le Togo. Togo

Focus Infos salue mercredi cette initiative déjà critiquée par les opposants.

‘Accueillie fraîchement par une bonne partie de l’opposition, elle est pourtant constituée de personnalités dont la compétence et l’expertise ne sauraient être remis en cause’, estime le journal.

La commission aura à plancher sur les derniers points en souffrance de l’APG, l’amélioration du cadre électoral, le redécoupage, le mode de scrutin et la limitation du mandat présidentiel, indique Le Libéral.

Si la composition de la commission est contestable, sa création est très certainement une bonne nouvelle, estime La Dépêche.

Le Triangle des Enjeux est bien plus radical. ‘La composition de cette commission est la preuve que Faure Gnassingbé ne veut pas les réformes politiques consensuelles’.

Le Patriote se dit déçu par le discours prononcé par le chef de l’Etat à l’occasion des vœux de nouvel an.

‘Beaucoup espéraient des annonces symboliques en matière de décentralisation et sur les réformes politiques’, écrit Le Triangle des Enjeux.

Quatre ans après les incendies criminels des grands marchés de Kara et de Lomé, l’ANC (opposition) demande des comptes. En particulier l’indemnisation des victimes et la libération des détenus impliqués dans cette affaire. L’info est à lire dans Liberté et dans Actu Express.

Il est fort probable que Yaovi Agboyibo reprenne les reines du CAR. C’est l’avis du Libéral et du Patriote.

L’annonce du regroupement de 6 partis d’opposition pour exiger des réformes n’est pas pris au sérieux par Vérité des Peuples qui parle

Focus Infos consacre un dossier à la rémunération des enseignants. Histoire de clarifier les choses après les grèves à répétition en fin d’année dernière.

Le calme est revenu et des pourparlers sont en cours entre syndicats et gouvernement, précise le journal.