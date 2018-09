Ministère de la foi en Jésus, Ministère des rachetés en Dieu, Ministère du salut et de la vérité... On ne compte plus le nombre d’’églises’ créées depuis une décennie au Togo.

Certains escrocs se déguisent en pasteurs avec des églises aux dénominations kilométriques, dénonce vendredi La Voix du Peuple.

L’Etat doit faire le ménage et exercer une étroite surveillance de ces lieux de culte qui attirent de très nombreux fidèles.