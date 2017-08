Hummmm ! Petit, sincèrement, tu nous déçois! Nous on te croyait super in- telligent et donc au-dessus des petits Français racistes, borgnes et amnésiques. Mais tes premières déclarations nous laissent sans voix’.

Le Journal Dounia paru jeudi n’est pas tendre à l’égard d’Emmanuel Macron, le président français.