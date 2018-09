'Forces maléfiques et occultes'

Le prophète Isaac Da Silveira a encore fait des miracles avec des guérisons et délivrances des fidèles qui croupissent sous le joug des forces maléfiques et occultes et des malédictions, écrit mercredi Le Messager.

Ce ‘prophète’ est à la tête du Ministère international sauvons l’humanité pour Jésus.