La Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication (HAAC) vient de formuler un certain nombre de recommandations à l’endroit des médias publics et privés. Le détail est à lire dans Le Médium paru ce jour.

L’organe de régulation demande aux médias publics de ‘veiller à l’organisation de débats contradictoires’ et à la presse privée de ‘veiller au respect du pluralisme’.