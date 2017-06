La décentralisation est le dernier échelon vers plus de démocratie locale

N’en déplaise à ses détracteurs, le Togo évolue dans la bonne direction. Le preuve, L’Union européenne vient d’accorder une nouvelle aide budgétaire basée sur les performances obtenues par le pays en matière de rigueur, de transparence et de lutte contre la pauvreté.

Togo Presse et Forum de la Semaine souligne l’engagement de l’UE à accompagner le Togo dans ses politiques de développement.

L’adoption du projet de loi sur la création de communes suscite toujours de nombreux commentaires. Le Messager dénonce ‘le faux débat orchestré par une partie de l’opposition’. Avis partagé par Le Libéral qui reproche aux tenants d’une opposition dure de brandir l’argument du tribalisme qui aurait conduit au découpage.

‘L’opposition veut plutôt retarder le processus et continuer par accuser le régime de ne pas aller aux élections locales, mais bien dommage, le processus est irréversible’, souligne Dounia Le Monde.

Le magnan Libéré met en garde : cette querelle stérile risque de retarder le décollage des nouvelles communes au profit des calculs électoralistes et régionalistes. Plus vite les élections locales auront lieu et mieux ce sera pour tout le monde, conclut le journal.

Comme à son habitude, Liberté tire à boulets rouges sur tout ce que fait le gouvernement. ‘Par ces manœuvres Faure Gnassingbé est simplement en train de repousser l’heure de la libération du joug imposé par le régime RPT-Unir depuis la nuit des temps’, peut-on lire.

Deux meneurs étudiants ont été condamnés à un an de prison avec sursis pour des incidents causés sur le campus de l’université de Lomé. Une sanction que le ministre de la Fonction publique juge ‘clémente’ dans les colonnes de Forum de la Semaine. Il est vrai que la peine est légère au regard des chefs d’accusation, ajoute Le Médium : troubles à l’ordre public aggravé, destruction de biens publics et pillage !

12 institutions de microfinance ont été fermées sur instruction du ministère des Finances. Certaines ne fonctionnaient plus, d’autres n’avaient pas la capacité financière de poursuivre leurs activités. Info à lire dans le Magnan Libéré.