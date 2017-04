Révolution numérique, ce n'est qu'un début

Le réseau e-gouvernement, plateforme d’une administration numérisée et interconnectée, nécessaire pour répondre plus efficacement aux besoins des administrés, a été officiellement lancé lundi.

Un projet porté par Cina Lawson, la ministre de l’Economie numérique.

Mais elle n’entend pas se cantonner aux seuls services publics. Son ambition est d’offrir le plus rapidement possible le haut débit à des prix attractifs à la population via la 3G, la 4G et les réseaux filaires ultra-performants.