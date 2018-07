L’utilisation des sachets et emballages plastiques non biodégradables est théoriquement interdite au Togo depuis 4 ans. Dans la réalité ils circulent toujours. Triste bilan dressé par Togo Matin dans sa parution du jour.

Les sacs plastiques polluent rivières et mers, ils bouchent les caniveaux et les égouts, ils tuent les animaux qui les ingèrent et intoxiquent les humains. Il faut 300 ans pour leur dégradation totale.