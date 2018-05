Après Yaoundé, en 2013, les pays africains de l'Ouest et du Centre, ainsi que leurs partenaires extérieurs, se donnent rendez-vous à Lomé en juillet prochain pour actualiser leur logiciel de lutte contre le terrorisme, indique Afrique Education paru jeudi.

Les pays de la Cédéao et de la CEEAC feront le bilan des actions menées depuis 5 ans. Le contexte a évolué, l’islamisme gagne du terrain, les attaques de groupes extrémistes de plus en plus fréquents.

Afrique Education N°464