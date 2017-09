Tikpi Atchadam (G) et Jean-Pierre Fabre

Le leader du PNP Tikpi Atchadam rêve d’enterrer Jean-Pierre Fabre, le chef de file de l’opposition, écrit mercredi Le Magnan Libéré.

‘Il impose à son +grand frère+ et autres vieux leaders le calendrier des marches et les revendications. Aucune des trois grandes revendications ne provient d'un autre parti que du PNP. (…) Il est populaire dans son Tchaoudjo natal (…) et peut rivaliser avec l'ANC dans les autres villes majoritairement musulmane.’, peut-on lire.