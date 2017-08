Subvenir aux besoins de leurs enfants et les préparer à un avenir meilleur, une mission pas toujours aisée pour les parents souvent sans ressources, souligne jeudi Togo Matin.

Mais avec les initiatives de l’Etat et une meilleure mobilisation des communautés, des millions d’enfants de Lomé et d’ailleurs peuvent espérer des conditions de vie plus agréable.