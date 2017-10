Un bras de fer risqué

Depuis plus de deux mois, le Togo connaît l’une de ses plus graves crises politiques. A l’origine, des revendications sur les réformes institutionnelles et constitutionnelles, qui vont vite céder la place à une exigence plus maximaliste, le départ du chef de l'Etat, complexifiant ainsi davantage la situation, écrit mercredi Jean-Paul Agboh, le patron de Focus Infos.

Pour ce dernier, la mobilisation qui ne se dément pas, aussi bien à l’intérieur du pays qu’au sein de la diaspora, a tôt fait d’enivrer les leaders de l’opposition, engagés dès lors dans un bras de fer autour du pari risqué du tout ou rien.