Un os à ronger

La composition de la Commission nationale de suivi de la décentralisation qui suscite de vives tensions au sein de l’opposition est publiée vendredi par Le Canard Indépendant.

Pas de quoi mettre fin aux invectives entre dirigeants du CAR et de l’ANC. L’Eveil de la Nation compare la situation à deux chiens qui se disputent le même os.

UNIR, le parti présidentiel fête son 5e anniversaire. L’info est à la une de Togo Réveil, de Liberté et de L’Alternative. Mais ces journaux ont un positionnement politique opposé. Aussi les commentaires sont radicalement différents. Pour Liberté et L’Alternative, c’est le symbole d’un pouvoir qui gère le pays depuis 50 ans. Togo Réveil estime qu’UNIR a fait ses preuves et dispose d’une forte représentativité nationale.

Le Togo est enfin sorti de son isolement diplomatique, constate Le Canard Indépendant. Le pays a obtenu ‘des résultats concrets et satisfaisants’.

Coup de chapeau à l’ANASAP dans les colonnes de La Lanterne. L’agence d’assainissement fait du bon travail et Lomé a retrouvé une relative propreté. Dommage cependant que les opérations de nettoyage se déroulent aux heures de pointe, regrette ce journal.

Le Tour cycliste du Togo bat son plein. Mais l’équipe nationale ne brille pas par ses performances, déplore L’Eveil de la Nation.