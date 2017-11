La population a fini par se lasser des manifestations quasi-quotidiennes organisées par l’opposition, souligne jeudi Chronique de la Semaine.

Non seulement ces rassemblements à répétition ne lui rapportent rien, mais en plus ils pénalisent l’activité économique depuis plus de deux mois ajoute le journal.

D’ailleurs, la participation n’est jamais au rendez-vous. A Lomé, cortèges dépassent rarement les 10.000 personnes.